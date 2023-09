Am Dienstag wurde eine 29-jährige Frau in einer Wohnung im Bezirk Wolfsberg tot aufgefunden. Da sich in der Wohnung szenetypische Suchtgiftutensilien befanden, konnte ein Tod durch den Konsum von Drogen nicht ausgeschlossen werden.

Seitens der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde die Obduktion des Leichnams angeordnet. Dabei bestätigte sich der Verdacht des Todes durch Suchtmittelkonsum.

Erst vor einer Woche starb eine Frau (28) im Bezirk Völkermarkt an den Folgen ihres Drogenkonsums.