In Wolfsberg eröffnete vor Kurzem die Agentur "24-Stunden-Betreuung Pichler GmbH". Geschäftsführerin Sabrina Pichler, die ursprünglich aus der Gastronomie kommt und "Sabrinas Cafe" in St. Stefan sowie die WAC-Kantinen führt, begründet dieses Vorhaben mit der großen Nachfrage in der 24-Stunden-Betreuung.

Unterstützt wird sie dabei von ihrem Ehemann Christian, der über jahrelange Erfahrung im Pflegebereich verfügt. Die Agentur spezialisiert sich auf 24-Stunden-Betreuungen, Urlaubs- und Kurzzeitbetreuungen sowie die Vertretung pflegender Angehöriger. Angeboten werden ein persönliches Erstgespräch, eine Bedarfserhebung und Qualitätsvisiten durch eine Diplomkrankenschwester.

"Besonderen Wert legen wir darauf, persönlich die Situation der zu betreuenden Personen zu evaluieren und dann zu entscheiden, welche Betreuungsperson am besten zu den jeweiligen Klienten passt", so Sabrina Pichler.