Das Gasthaus-Café Krone gehört zu den ältesten Gebäuden in Lavamünd und war schon immer ein beliebter Treffpunkt. Seit 1992 führte Adele Gnamusch das seit Jahrzehnten in Familienbesitz befindliche Gasthaus. Jetzt übernehmen neue Pächter das Zepter.

"Adele Gnamusch ist in den Ruhestand gegangen. Nach einer kurzen Pause übernehmen wir nun das Gasthaus und werden es wie bisher weiterführen", sagt Matjaz Štaudeker (52), der mit seiner Frau Helena den Gastrobetrieb gepachtet hat. Helena Štaudeker (48), gelernte Köchin, bereite Hausmannskost sowie Mehlspeisen zu. Auch die gemeinsamen Kinder, Sohn Mitja (24) und Tochter Sara (30), helfen im Gastrobetrieb mit. Weiterhin sollen auch Hochzeits,- Geburtstags,- und Weihnachtsfeiern ausgerichtet werden. "Daher benötigen wir noch Verstärkung in unserem Team und suchen einen Kellner oder eine Kellnerin", weist Matjaz hin.

Serbische Küche

"In ein paar Wochen werden wir auch Pizza aus einem originalen Pizzaofen zubereiten", so der Slowene, der seit drei Jahren in Lavamünd lebt. Auch Speisen aus der serbischen Küche wie Ćevapčići sollen aufgetischt werden.

Am 30. September wird das Gasthaus eröffnet. Waffeln und serbische Bohnensuppe werden aufgetischt. Ab 19 Uhr gibt es Live-Musik.