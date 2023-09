Der Skibetrieb auf der Koralpe ist gesichert, wie die Gesellschafter der "Koralm Schi GmbH" am 28. September bei einem Pressegespräch bekannt gaben. Saisonstart ist am 1. Dezember - sofern das Wetter mitspielt. "Es werden alle Schlepplifte in Betrieb gehen, die Burgstahlofenbahn jedoch nicht", sagte Notar Franz Stenitzer, einer der zehn Gesellschafter: "Der neue Bestandsvertrag mit der IF Forstverwaltung wurde auf unbestimmte Dauer abgeschlossen, beiderseits jedoch verbindlich für drei Jahre, damit wir Rechtssicherheit haben und planen können. Über die vertraglichen Details wurde Stillschweigen vereinbart."

Sessellift geht nicht in Betrieb

Die Sesselliftbahn werde aus Personal- und aus Kostengründen nicht in Betrieb gehen. "Wir bräuchten zwei technische Betriebsleiter mit Sonderausbildung und der Winterbetrieb würde uns 300.000 Euro mehr kosten. Wir würden niemals das erwirtschaften, was uns der Betrieb des Sesselliftes kosten würde", sagte Stenitzer. Technisch sei der Lift intakt. "Man könnte ihn morgen einschalten", so Stenitzer. Gerüchte, dass der Sessellift abgetragen wird, dementiert er: "Die Burgstallofenbahn wird jetzt einmal nicht abgetragen. Wir hoffen, dass der Sessellift wieder einmal in Betrieb gehen wird. Aber in dieser Saison bestimmt nicht", so Stenitzer. Daher gelangen die Skifahrer auch nicht zur urigen Ofenstub'n, die ab 1. Dezember eine neue Pächterin hat. "Tourengeher kommen sehr wohl dort hin."

Verkündeten den Fortbestand des Skibetriebes auf der Koralm: Gerhard Hofstätter, Franz Stenitzer, Helmut Karner und Albert Stückler (von links) © Bettina Friedl

Doch bis zum geplanten Saisonstart müssen die zehn "beherzten Gesellschafter, die den Hausberg retten wollen", einiges investieren. "Aufgrund von behördlichen Auflagen muss der Speicherteich saniert und die Bergstationen müssen erneuert werden. Auch ein neues Pistengerät muss angekauft werden", zählte Unternehmer Helmut Karner auf. Gesellschafter Albert Stückler vom Skiclub Koralpe sprach von einer sechsstelligen Summe, die investiert werden muss.

"Übergangslösung"

"Wir sehen das als Übergangslösung und hoffen, dass sich ein Investor findet, der das Skigebiet weiterentwickelt", betonte Stenitzer. Interessenten gebe es, mit denen verhandelt werde. Mehr wolle der Gesellschafter dazu nicht sagen. Ein Problem am Hausberg der Wolfsberger seien die fehlenden Betten. Auf 300 bis 350 Betten kommt man, wenn man das Hotel Koralpe und die Ferienhäuser zusammenzählt, die zur Vermietung stehen. Ein Teil der Ferienhäuser ist immerhin im Privatbesitz und wird nicht vermietet. "Wir haben zu wenig Betten, daher ist der Umsatz überschaubar. Wir bräuchten zusätzlich noch 500 Betten auf der Koralpe", sagte Stückler. Dann könne auch mit den Tageskarten kalkuliert werden "und wir könnten in einen neuen Lift und die Beschneiung investieren", so Stückler.

Auf Naturschnee ist das Skigebiet aber weiterhin beim Wasserhanglift angewiesen - immerhin wird dort nur der untere Teil beschneit. "Im oberen Teil haben wir nur Schneefangzäune und hoffen auf genügend Naturschnee. Immerhin ist der Wasserhanglift das Herz des Skigebietes und die Skifahrer standen im Winter Schlange, wenn der Lift in Betrieb war. Wir werden also alles daran setzen, damit der Wasserhanglift geht", erklärte Karner.

Tageskarte um 38,50 Euro

Die Tageskarte für Erwachsene wird von 35 auf 38,50 Euro erhöht, die für Kinder von 18,50 auf 20 Euro. "Wir sind ein Familienskigebiet und bei den Preisen moderat. Außerdem bieten wir Damen jeden Montag die Tageskarte zum Sonderpreis von 20 Euro an und jeden Dienstag bekommen Senioren die Tageskarte um 20 Euro", fügte Karner hinzu.

Die zehn Gesellschafter nehmen ihr eigenes Geld in die Hand, um das Skigebiet am Laufen zu halten. "Wir sind, wie in der Vergangenheit auf Unterstüzung seitens der öffentlichen Hand angewiesen und führen bereits diesbezüglich Gespräche", sagte Stenitzer, der auf die "Sponsorenpakete" für Firmen hinwies: "Diese hatten wir schon im Vorjahr. Das sind Saisonkarten, die auf keinen Namen gebunden sind. Diese können Firmen an ihre Mitarbeiter weitergeben. Wir hoffen, dass diese Pakete heuer noch mehr angenommen werden."

Beibehalten wird auch die Parkgebühr von 5 Euro, die inzwischen das ganze Jahr über auf der Koralpe zu zahlen ist. "Wir sind nur die Mieter und müssen im Winter für die Schneeräumung zahlen und im Sommer müssen wir Mähen und den Parkplatz sauberhalten. Skifahrer bekommen die Parkgebühr beim Kauf der Skikarte ohnehin erstattet, für Tourengeher ist das Parkticket gleichzeitig die Benützungsgebühr und im Sommer bekommt man bei Konsumationen die Gebühr ebenfalls erstattet. Für andere sind die 5 Euro wie eine Spende für die Koralpe anzusehen", so Karner.

Die zehn Gesellschafter – großteils Unternehmer und Persönlichkeiten aus dem Lavanttal – hielten den Winterbetrieb bereits die letzten beiden Jahre am Laufen. Doch bis jetzt war unklar, ob es künftig noch einen Skibetrieb auf der Koralpe geben wird. Immerhin ist Ende März 2023 mit dem Ende der Wintersaison der Pachtvertrag von Unternehmer Dietmar Riegler mit der IF Forst- und Gutsverwaltung von Unternehmerin Ingrid Flick ausgelaufen.

Rückzug nach "Unstimmigkeiten"

Zurückgezogen hat sich Riegler schon vor zwei Jahren – nach "Unstimmigkeiten" mit Flick. Daraufhin übernahm die "Koralm Schi GmbH" den Betrieb auf der Alm – in der Hoffnung, bis zum Auslaufen des Vertrages im Frühjahr 2023 einen finanzkräftigen Investor zu finden. Die Lifte stellte ihnen Riegler kostenlos zur Verfügung.

Gefunden wurde zwar kein Investor, doch die "Koralm Schi Gmbh" hat sich jetzt vertraglich als Pächter mit der IF Forst- und Gutsverwaltung als Verpächter geeinigt. Wären die Verhandlungen gescheitert, hätten laut Vertrag die Liftanlagen auf der Koralpe abgebaut werden müssen – was das endgültige Aus für den Skibetrieb am Wolfsberger Hauberg bedeutet hätte.