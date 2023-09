Die Liebe zu den Bergen hat dazu geführt, dass Ramona und Markus Pinter ihr Haus in Salzburg verkauft haben und vor drei Jahren nach Kärnten gezogen sind. Nun will das Ehepaar vom Rosental ins Lavanttal ziehen: Die Koralpe soll ihr neuer Lebensmittelpunkt werden.

"Es gefällt uns sehr gut hier, daher haben wir auf der Koralpe drei Ferienhäuser errichtet, damit sich auch Urlauber von der Schönheit der Natur überzeugen können", sagt Ramona Pinter, die das Investitionsvolumen für die drei Ferienhäuser aus Holz mit 1,5 Millionen Euro beziffert. Seit Anfang September können die Ferienhäuser, die mit Sauna ausgestattet sind und Platz für bis zu sechs Personen bieten, online unter www.unicorn-village.at gemietet werden.

Die drei Ferienhäuser © KK/Unicorn Village

"Die Ferienhäuser befinden sich etwa einen Kilometer unterhalb der Waldrast", sagt Pinter, die ausgebildete Bergwanderführerin ist und künftig Schneeschuhwanderungen auf der Koralpe anbieten will.

Auch beruflich wird Ramona Pinter künftig am Wolfsberger Hausberg tätig sein. Die 47-Jährige ist nämlich die neue Pächterin der Ofenstub'n, die seit einigen Jahren leer steht. "Ich werde die Hütte am 1. Dezember eröffnen und als Ganzjahresbetrieb führen", verrät die Mutter von zwei erwachsenen Kindern.

Pofesen und Bosna

Die gelernte Köchin und Kellnerin wird neben Jause auch Pofesen – ein in Salzburg bekanntes süßes Gericht mit Marmelade – anbieten. "Zwischendurch wird es auch Bosna mit Zwiebeln und Curry geben. Am Weihnachtsmarkt in Salzburg waren wir bekannt dafür, dass wir die beste Bosna haben", erzählt die Gastronomin stolz, die mit ihrem Mann ein altes, abgelegenes Bauernhaus auf der Koralpe zum Wohnen sucht.

Während der Skisaison soll die urige Ofenstub'n bei der Talstation des Burgstallofenliftes täglich ab 9 Uhr geöffnet haben, außerhalb der Wintersaison soll es dienstags und mittwochs Ruhetage geben. Die Hütte kann aber auch für Veranstaltungen gebucht werden. Kontakt: 0650/396 08 85.