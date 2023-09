In Wolfsberg kostet Bier am wenigsten: "Dort kostet ein halber Liter im Schnitt gerade mal 3,90 Euro – der niedrigste Tarif im österreichischen Vergleich." Zu diesem Ergebnis kam das Informationsportal Betrugstest (www.betrugstest.com) im Vergleich der Preise. "Verglichen wurden die Preise in den beliebtesten Biergärten der 20 größten österreichischen Städte", heißt es in der Aussendung weiter.

Den teuren Gegenpol stellt Salzburg dar: Die Mozartstadt schenkt laut dem Informationsportal einen halben Liter Bier für durchschnittlich 5,82 Euro aus. In Wien ist das Bier um 60 Cent günstiger und kostet 5,23 Euro.

Am billigsten auch bei Cola und Soda

Verglichen wurden aber auch die Preise für Sodawasser, Cola und Weißwein. Auch hier schneidet Wolfsberg – mit rund 25.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Kärntens – "billig" ab. Laut Informationsportal Betrugstest gibt es in der Lavanttaler Bezirkshauptstadt mit 2,45 Euro auch das billigste Sodawasser (0,5 Liter) und das billigste Cola (durchschnittlich 3,65 Euro für einen halben Liter) im Vergleich mit den 20 größten österreichischen Städten. Beim Wein hingegen hält Wolfsberg nicht den Niedrig-Rekord. Für 0,2 Liter Wein werden im Schnitt 4,32 Euro verlangt, in Wiener Neustadt hingegen "nur" 3,20 Euro.

Das Fazit des Informationsportals: "Ein Zwischenstopp in Wolfsberg lohnt sich nicht nur wegen der malerischen Umgebung und der unzähligen Bergsportmöglichkeiten." Na dann: Prost!