Mit einer Kreation machen Brigitte und Othmar Kienzl vom "geNUSShof" in Maria Rojach auf sich aufmerksam: mit dem Hanflikör aus dem Lavanttal. "Der Rohstoff Hanf ist ein besonderer. Daraus lässt sich ein hervorragendes Produkt entwickeln", erklärt Othmar Kienzl. Der edle Tropfen besteht aus selbstgebranntem Alkohol, Zucker und aus Hanf-Blüten, der Alkoholgrad liegt bei 40 Volumenprozent. 200 Milliliter des fruchtig und zitronig-frischen Hanflikörs kosten 12,50 Euro und sind derzeit nur am "geNUSShof" in Maria Rojach zu haben. Der Likör eignet sich auf Süßspeisen, wie Eis oder auch in Cocktails. Man kann ihn auch pur genießen.

Die Zutaten wachsen direkt am "geNUSShof", wo 150 Stück der Sorte Eletta Campana gepflanzt wurden. Nach zwölf Wochen kann man die Hanfstauden ernten, die per Hand geschnitten und in einem luftig-dunklen Raum zum Trocknen aufgehängt werden. Danach werden die Blüten einzeln von den Stauden geschnitten und in einem Eimer oder einem Fass luftdicht verschlossen und bis zur Weiterverarbeitung gelagert.