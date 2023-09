Bei einem Auftritt in Reichenfels haben sich Thomas Koller (27) und Kerstin Schriefl (33) vor achteinhalb Jahren ineinander verliebt. Koller, der Steirische Harmonika bei den "Hosenstrickern" spielt, kannte Schriefl aber schon länger. "Ihr Bruder Stephan ist mein Bandkollege", verrät Koller. So richtig gefunkt habe es aber erst bei dem besagten Auftritt.

Bei einem Urlaub in Kroatien machte Koller seiner Auserwählten "ganz klassisch" einen Heiratsantrag. Am 9. September haben sich die beiden Reichenfelser in der Gemeinde Bad St. Leonhard getraut. Die standesamtliche Trauung fand im Schloss Lichtengraben statt. Die kirchliche Vermählung wurde im Franziskus Kirchlein des Hotels Moselebauer abgehalten. Dort wurde auch mit 120 Gästen gefeiert. Spalier stand die Freiwillige Feuerwehr Reichenfels, bei der Koller aktiv ist. "Die Kinder haben bei der Kirche auch einen Spruch aufgesagt", sagt Koller. Sebastian (10) hat die Braut mit in die Ehe gebracht, Vincent kam vor drei Jahren zur Welt.

Die Flitterwochen folgen im Oktober. "Wir verreisen ein paar Tage nur zu zweit, bleiben aber in Kärnten", sagt Koller. Und wenn der Landesangestellte und die Pflegeassistentin nicht arbeiten, dann sind sie gerne mit dem Wohnwagen unterwegs.