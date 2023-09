Ein elfjähriger Bursche aus dem Lavanttal fuhr am Dienstag gegen 16.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Jaklinger Gemeindestraße in St. Andrä. Zur selben Zeit lenkte eine derzeit unbekannter Mann seinen schwarzen Pkw ebenfalls auf der Jaklinger Gemeindestraße in dieselbe Richtung. Beim Vorbeifahren touchierte der Autofahrer mit seinem Seitenspiegel den Elfjährigen.

Dieser kam zu Sturz und verletzte sich unbestimmten Grades. Der Vater begab sich mit dem Jungen ins Krankenhaus Wolfsberg und erstattet Anzeige bei der Polizei. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der Lenker wird ersucht, sich bei der Polizei zu melden.

Unfall in Villach

Auch in Villach wurde am Dienstag ein Radfahrer verletzt. Gegen 17.35 Uhr fuhr eine 22-jährige Frau aus Villach mit ihrem Auto auf der Ossiacher Zeile. Als die Frau nach links in die Pestalozzistraße einbog, übersah sie einen 26-jährigen Radfahrer aus Klagenfurt-Land auf dem Radweg. Beide konnten nicht mehr rechtzeitig anhalten und es kam zur Kollision.

Der Radfahrer wurde unbestimmten Grades verletzt und in das LKH Villach gebracht. Ein durchgeführter Alkotest verlief bei beiden Lenkern negativ.