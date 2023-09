"Ich habe meinen Berufswunsch in die Tat umgesetzt", sagt Stefan Cekon. Der Wolfsberger hat nämlich im September den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. "Ich habe mich auf den Sonnenschutz mit Reparaturen und Service spezialisiert, biete aber auch Produkte an wie Markisen, Pergola, Sonnenschirme, Rollläden, Jalousien", berichtet der 32-Jährige. Reparaturen werden - wenn möglich - vor Ort durchgeführt. "Ansonsten nehme ich sie mit und repariere ich sie in meiner Werkstatt", meint Cekon.

Bereits 2013 hat es den gelernten Tischlereitechniker beruflich in die Fenster- und Sonnenschutzbranche verschlagen und nie mehr losgelassen. Cekon:"Ich startete als Monteur und durfte mich nach einiger Zeit im Vertrieb beweisen. Was als Arbeit begonnen hat, wurde für mich zur Leidenschaft." Zudem biete er auch mit Partnern Service, Reparaturen und Verkauf von Fenstern und Türen an. Geschäft gebe es momentan keines. "Ich komme zum Kunden und bespreche mit ihm vor Ort, was möglich ist und kann auch gleich vor Ort das meiste bemustern und zeigen", so Cekon. Termine können telefonisch unter 0664/ 344 18 90 vereinbart werden.