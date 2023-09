"Ich bin stolz darauf, was ich mit meiner Familie aufgebaut habe", sagt Thomas Befurt, der seit 2022 das Eiscafé "Happy Cones" in der Wolfsberger Ernst-Swatek-Straße nahe dem Rüsthaus der Feuerwehr (vormals City Café 122) führt. Ob Stracciatella, Haselnuss oder Joghurt-Honig - 24 Eissorten des in Salzburg mit hochwertigen Rohstoffen produzierten Eises werden angeboten. "Wir wollen unseren Gästen nur die besten Produkte bieten", stellt der frühere Produktionsleiter eines Eisherstellers fest.

Kritiker gab es im Vorfeld einige. "Viele meinten, dass ein weiterer Eisladen an diesem Standort nicht funktioniert", blickt der 41-Jährige zurück. Doch der Erfolg gab ihm recht: Heuer gewann der Salzburger mit seinem Erdbeereis sogar beim österreichischen Wettbewerb "Grand Prix Gelato" den ersten sowie in der Gesamtwertung den zweiten Preis.

Mehr Zeit für die Familie

Bis März 2024 werde nun ein Nachfolger gesucht. Bis dahin bleibe das Eiscafé geöffnet. "Ich möchte einfach mehr Zeit mit meiner Familie verbringen können", begründet der zweifache Vater seine Entscheidung aufzuhören. Der Wunsch sei es, "jemanden zu finden, der den Laden wie bisher weiterführen kann". Befurt: "Es steckt noch jede Menge Potenzial im Laden. Ich biete auch meine Unterstützung an."

Der Gastronomiebetrieb ist bereits auf der Immobilienplattform "willhaben" ausgeschrieben. Befurt selbst sei "offen für neue Projekte".