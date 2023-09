Für diesen Wolfsberger geht es hoch hinaus: Simon Walcher räumte bei der Weltmeisterschaft für ferngesteuerte Modellflugzeuge (Klasse F3K) ab, die in Rumänien stattgefunden hat: Der 17-Jährige holte sich nach 17 Durchgängen den ersten Platz in der Einzelwertung bei den Junioren und somit den Weltmeistertitel. Und als Zugabe eroberte er in der Teamwertung, gemeinsam mit Christian Brandner aus Salzburg und Luca Brudermann aus Kärnten, ebenfalls den Weltmeistertitel.