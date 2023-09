Bis zum 16. September wird die Online-Versteigerung noch über Cavinnash abgewickelt. "Es handelt sich um eine Auftragsversteigerung, bei der uns unser Auftraggeber am Ende eine Rechnung mit der erreichten Summe stellt", erklärt Cavinnash-Geschäftsführer Ludwig Sadjak.

Neben Regalsystemen, Kühltruhen, Aufschnittmaschinen, einer Warmhaltevitrine, Pfandflaschen- oder Putzmaschine können beispielsweise auch Einkaufswagen ersteigert werden. "Die Nachfrage ist enorm", sagt Sadjak. Die ersteigerte Ware muss am Abholtag, dem 20. September, von 9 bis 15 Uhr abgeholt und selbst abgebaut werden. Bei der Abholung könne es auch zu Wartezeiten kommen.

Versteigerung nicht üblich

Grundsätzlich sei es nicht üblich, dass Spar das Inventar versteigere. "Da der Markt in St. Andrä von einem privaten Kaufmann geführt wurde, entscheidet er, was damit passiert. Normalerweise gibt es für das Inventar aber schon eine Nachnutzung. In dem Fall war es vermutlich schon zu alt und nicht passend für das neue Geschäft", sagt Karl Dobrautz-Leitner, Leiter der Abteilung Werbung & Information.

Die Versteigerung gebe es deshalb, da in unmittelbarer Nähe des Marktes ein neuer Eurospar errichtet wurde. Dieser werde am 20. September eröffnet. Was den alten Spar-Markt in Wölzing betrifft, der mit 15. September bereits geschlossen ist, hat die Gemeinde St. Andrä mit dem Konzern vereinbart, dass das Gebäude maximal fünf Jahre leer stehen darf. Gibt es bis dahin keine Nutzung, muss Spar es abreißen. Mehr zur Versteigerung gibt es hier