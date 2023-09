Für Claus Kügele, Geschäftsführer der St. Andräer ASCO Anlagenbau Consulting GmbH, war die Errichtung der neuen Freiluft-Sporthalle am ATSV-Platz in Wolfsberg "ein Herzensprojekt": "Ich begleite den Verein schon seit Jahren", sagt Kügele, seit 17 Jahren Hauptsponsor und ehemaliges Vorstandsmitglied des ATSV. Durch den Neubau hätten die Vereine in der Region nun eine "verbesserte Trainingsvoraussetzung". "Was wichtig für eine gute Entwicklung ist. Ziel ist es, den sozialen Zusammenhalt im ländlichen Raum zu stärken", sagt Kügele.

Dort wo sonst früher im Winter Eisgelaufen wurde, befindet sich jetzt die barrierefreie und überdachte Freiluft-Sporthalle - eine Mischung aus Freiluftarena und Eventhalle. "Die Spielfläche ist knapp 600 Quadratmeter groß. Die Halle, in der sich innen ein Kunstrasen befindet, wird als Ganzjahresbetrieb geführt. Eine Seite ist komplett verbaut, auf den anderen Seiten sind Netze gespannt, die für die Frischluftzufuhr sorgen", sagt ATSV-Obmann Otto Wegscheider.

© KLZ

Über eine App könne die Halle von externen Vereinen reserviert werden. "Wir befinden uns noch in der Testphase. In spätestens zwei Wochen sollte sie aber freigeschaltet sein, was wir dann auch, beispielsweise in den sozialen Medien, publik machen werden", sagt Kügele. Die App diene auch als Schlüssel für das Auf- und Zusperren. "Sie erinnert aber auch daran, wenn die gebuchte Zeit abgelaufen ist", sagt Wegscheider.

Projektleiter Claus Kügele © reneknabl.com

Die Halle könne aber nicht nur für Fußball, sondern für alle möglichen Sportarten genutzt werden. Die Schülerinnen und Schüler der Bildungswelt Maximilian Schell und der nahe gelegenen Mittelschule dürfen die Halle bis 14 Uhr gratis benutzen. "Das muss vorab natürlich vereinbart werden. Wir sind gespannt, wie groß das Interesse sein wird. Bisher hatten wir jedenfalls schon einige Anfragen", freut sich Wegscheider. Eine halbe Stunde kostet von 8 bis 17 Uhr 15 Euro, danach 20 Euro. Zusätzlich gebe es auch ein Abo-Modell. Aber auch Veranstaltungen sollten nach Absprache abgehalten werden können. "Hierfür müssen wir dann einen Zusatzboden einlegen", sagt Kügele.

Vereinsobmann Otto Wegscheider © KK

Das Geld, das durch die Buchungen hereinkomme, komme der Instandhaltung der Freilufthalle zugute. "Wir gehen davon aus, dass die Betriebskosten damit gedeckt sein werden", sagt Wegscheider. Über die Investitionssumme werde keine Auskunft erteilt, da noch "keine genaue Abrechnung vorliege". "Ohne die öffentliche Hand hätten wir das Projekt jedenfalls nicht umsetzen können", sagt Wegscheider. Unterstützt wurde das Projekt seitens der Stadtgemeinde Wolfsberg, des Landes Kärnten, des ASKÖ Kärnten, des Kärntner Fußballverbandes und von Kärnten Sport. Eröffnet wird die Freiluft-Sporthalle am 9. September um 10 Uhr - auch im Beisein von politischen Vertretern. "Es ist mir ein Herzensanliegen, alles zu tun, um die Sport- und Bewegungsbegeisterung in unserer Bevölkerung weiter zu steigern und so auch das körperliche und geistige Wohlbefinden zu stärken", sagt Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ).

Neu im Verein?

Derzeit umfasst der ATSV Wolfsberg zwei Kampfmannschaften sowie 14 Nachwuchsmannschaften, darunter drei Mädchenmannschaften. Heuer neu? "Wir haben jetzt Menschen mit einer Beeinträchtigung bei uns im Verein integriert, die am Eröffnungstag auch ein Fußballblitzturnier spielen werden", sagt Wegscheider. Vorwiegend stammen diese Personen von der Lebenshilfe oder von der AVS. "Jeder, der möchte, ist willkommen", sagt Wegscheider. Zur Eröffnungsfeier sei auch die Bevölkerung herzlich eingeladen.