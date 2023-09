Am 12. August besiegelten die St. Georgenerin Anna Katharina Mayer (27) und der Maria Rojacher Manuel Faullant (30) ihre Liebe. Die Landwirtin und der Werksmitarbeiter der Firma "Stora Enso" sind seit sieben Jahren ein Paar und haben sich gemeinsam ein Eigenheim aufgebaut. "Wir kannten uns schon länger, gefunkt hat es aber erst 2016", erzählt die Braut, die in Lindhof bei Maria Rojach einen Bauernhof bewirtschaftet. Der Heiratsantrag folgte am Heiligen Abend 2022 mittels Banner, auf dem "Willst du mich heiraten?" geschrieben stand und einem Verlobungsring. Die gemeinsamen Kinder Emma Valentina (5), Moritz Felix (4) und Florian Leon (1) waren auch eingeweiht.

Die standesamtliche Trauung fand in St. Georgen statt, kirchlich haben die beiden in der Pfarrkirche St. Martin im Granitztal "Ja" gesagt, wo auch die Kinder eine bedeutende Rolle spielten: "Florian leitete den Einzug in die Kirche ein, Emma und Moritz streuten Rosenblätter, während meine Frau von ihrem Vater in die Kirche begleitet wurde. Unsere Kinder sagten auch ein Gedicht auf, welches die Gäste zu Tränen rührte", sagt der Gruppenkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Maria Rojach, die beim Auszug aus der Kirche Spalier stand.

Hochzeitstanz mit den Kindern

Gefeiert wurde anschließend im "Artrium" des Benediktinerstiftes in St. Paul mit rund 120 Gästen und Musik von den "Hosenstrickern". Auch beim Hochzeitstanz waren die Kinder involviert. "Der Hochzeitstanz war ein Discofox in Kombination mit einem Line Dance, der gemeinsam mit den Kindern vorgeführt wurde", erzählt die dreifache Mama stolz, die nun den Nachnamen Faullant trägt.

Die ersten Tage als frisch vermähltes Ehepaar wurden gemeinsam mit den Kindern und den Eltern der Braut in Lignano verbracht. Die Flitterwochen sind zu einem späteren Zeitpunkt geplant.