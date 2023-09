Vor drei Jahren hat sich Christian Lobnig aus Völkermarkt mit seiner "CL Wertvoll Wohnen GmbH" in seiner Heimat selbstständig gemacht. Nun errichtet der 39-Jährige neben dem Gasthaus "Silberberg" die "Wohnhausanlage Symphonie". "Durch meinen ehemaligen Arbeitsplatz bei einem Bauträger in Wolfsberg und die wunderschöne Lage, die St. Johann bietet, habe ich diesen Ort für das Projekt ausgewählt", erklärt Lobnig, der bereits für zehn Wohneinheiten im Traubenweg in St. Margarethen verantwortlich gewesen ist.

Drei Millionen Euro

Im Haydnweg in St. Johann werden drei Doppelhäuser errichtet, die jeweils über einen eigenen, zwischen 208 und 285 Quadratmeter großen Garten, verfügen. Baubeginn ist im Herbst, im Winter 2024 sollen diese fertiggestellt sein. "Jede der sechs Wohneinheiten verfügt neben der Eigengartenfläche auch über eine offene Doppelgarage sowie eine 55 bis 74 Quadratmeter große Terrassenfläche", erklärt der HTL-Absolvent. Interessenten gebe es bereits. "Die derzeitig schwierige Finanzierungslage wirkt sich aber auf den Verkauf aus", erzählt Lobnig. Rund drei Millionen Euro umfasst das Investitionsvolumen, der Verkaufspreis pro Objekt bewegt sich zwischen 450.000 und 550.000 Euro.

Der zweifache Familienvater plant aber schon weitere Projekte. Bevor er sich selbstständig machte, arbeitete Lobnig zehn Jahre lang als Bauleiter bei einem renommierten Hochbauunternehmen im Bereich der technischen Umsetzung. Außerdem war er über fünf Jahre bei einem Bauträger beschäftigt und absolvierte berufsbegleitend die Ausbildung zum Immobilienhändler. Das Büro von Lobnig befindet sich in der Münzgasse 21/2, in der Nähe vom "City Tower" in Völkermarkt.