Bevor der Startschuss für den heurigen 630. Bleiburger Wiesenmarkt/ Pliberški jormak gefallen ist, war die Unsicherheit groß. "Es war im Vorfeld sicher einer der forderndsten Wiesenmärkte. Durch die Wassermassen war das Gelände zweimal arg in Mitleidenschaft gezogen worden", erzählt Arthur Ottowitz, der seit 1995 als Marktmeister tätig ist. Mit vereinten Kräften gelang es, optimale Wiesen-Verhältnisse zu schaffen. Und zum Glück spielte auch das Wetter mit Temperaturen bis um die 27 Grad mit. "Der Zulauf war enorm", bestätigt Stefan Visotschnig (SPÖ), Bürgermeister von Bleiburg/Pliberk. Der Jubiläumswiesenmarkt lockte jedenfalls mehr Besucherinnen und Besucher als im Vorjahr an.

"Wir rechnen mit über 140.000 Besuchern", erzählt Ottowitz. Allein am 2. September waren es rund 47.000 Menschen, die es nach Bleiburg zog. Zum Vergleich: Im letzten Jahr strömten knapp 138.000 Besucher an den vier Markttagen auf die Marktwiese. "Als Marktmeister bin ich glücklich und froh über so viele Gäste", meint Ottowitz.

Laut Bleiburgs Polizeikommandanten Markus Hoffmann war es einer "der ruhigsten Wiesenmärkte". Die vorläufige Bilanz: zwei Körperverletzungen mit leichten Verletzungen sowie drei vorläufige Führerscheinabnahmen.

Aber auch das 5 Euro teure "Marktbandl" – ein eigens designtes Stoffarmband für den 630. Bleiburger Wiesenmarkt – sei "positiv angenommen worden". Wer ein solches Armband am Wiesenmarkt trug, zeigte nicht nur Verbundenheit mit dem Wiesenmarkt, sondern konnte auch die WC-Anlagen auf der Marktwiese gratis benutzen. Ansonsten bezahlte man für die Benutzung der Toiletten einen Euro. "Diese Kosten haben wir mit dem Marktbandl abgefedert", so Ottowitz.

Am letzten Tag, 4. September, wurden bereits Gespräche mit den Ausstellern geführt und Wünsche für das nächste Jahr entgegengenommen. Ottowitz: "Wir bemühen uns stets optimale Verhältnisse zu bieten." Visotschnig bedankt sich bei allen Ausstellern und Wiesenmarkt-Wirten: "Sie nehmen viel Arbeit und Risiken in Kauf. Hut ab davor. Am Ende profitierten wir alle davon." Zudem seien "die Anrainer sehr entgegenkommend".

