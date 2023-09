Am 14. August, vor zwölf Jahren, haben sich Vera Handschur aus Wien und Andreas Zoder aus Preitenegg bei einem Feuerwehrfest in der Heimat des heute 50-Jährigen kennengelernt. "Eine ehemalige Studienkollegin war damals mit einem Preitenegger Feuerwehrmann liiert. Gemeinsam halfen wir hinter der Weintheke aus", sagt Handschur. Als ein paar Kameraden die beiden ansprachen, kamen Zoder und Handschur ins Gespräch. "Am Ende des Abends, als wir gerade in einer tiefergehenden Unterhaltung waren, gab es plötzlich einen Stromausfall. Einer von uns hat dann die Gelegenheit genutzt und den anderen geküsst", erinnert sich die 50-Jährige zurück, die nach einem Jahr in Preitenegg 2012 beruflich einen Job in Niederösterreich annahm und wieder nach Wien zog.

Sieben Jahre lang führten die beiden eine Fernbeziehung. "Wir haben uns jedes Wochenende besucht, entweder war Vera bei mir in Preitenegg oder ich bei ihr in Wien", erzählt Zoder, der seiner Auserwählten an ihrem 50. Geburtstag im Oktober des vorigen Jahres einen Heiratsantrag machte.

"Aufgaben zugeteilt"

Am 14. August besiegelten die Pharmareferentin und der Gruppenleiter der Abteilung Seilgeräte bei Konrad Forsttechnik nun ihre Liebe und haben sich getraut. Rund 50 Gäste waren bei der standesamtlichen Trauung im Gemeindeamt Preitenegg und der Freien Trauung in der Alten Mühle in Wolfsberg, in welcher auch gefeiert wurde. "Ein geladenes Pärchen hat zwei Spiele vorbereitet", sagt Zoder. Aber auch das Brautpaar sorgte für Unterhaltung: "Die Gäste bekamen Aufgaben zugeteilt, das Ergebnis mussten sie anhand eines Fotos dokumentieren", sagt Handschur, die den Nachnahmen ihres Mannes angenommen hat. Am darauffolgenden Tag gab es noch einen Brunch. "Schöner hätte es nicht sein können. Es war wirklich ein gelungenes Fest", sind sich die beiden Reiseliebhaber einig. Ein paar Flittertage verbrachte das Ehepaar bereits in Salzburg. Eine Hochzeitsreise an die Amalfiküste sei Anfang Oktober geplant. Gemeinsam leben sie in Preitenegg.