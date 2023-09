Das Wolfsberger Fachmarktzentrum (FMZ) in der Spanheimerstraße besteht seit 20 Jahren. Geschäfte wie "Tedi", "Billa Plus" oder "Pepco" sind dort eingemietet. "Seit jeher besteht dort eine Kurzparkzone. Nur unsere Kunden dürfen dort drei Stunden parken", sagt Areal-Besitzer Georg Niedersüß, Geschäftsführer der "J.M. Offner Immobilien GmbH".

Bis zu 110 Euro

Vor kurzem wurde ein neues Parkraumüberwachungssystem vom deutschen Unternehmen "Loyal Parking" installiert. Die Autokennzeichen werden nun digital beim Einfahren erfasst. Beim Überschreiten der Höchstparkdauer von drei Stunden (von 7 Uhr bis 20.30 Uhr) oder Parken auf einem Schwerbehindertenparkplatz ohne entsprechenden Parkausweis wird eine Vertragsstrafe von 55 Euro verhängt. Außerhalb der offiziellen Parkzeiten (20.30 Uhr bis 7 Uhr) wird eine Vertragsstrafe von 90 Euro verrechnet. Für die Bearbeitung sowie Halterermittlung werden dann noch zusätzlich 20 Euro verrechnet. Somit kann es zu Strafen von 75 Euro und 110 Euro kommen.

© Zarfl

Parkplatz-Misere

"Unser Ziel ist es nicht abzustrafen, sondern dass der Parkplatz so benutzt wird, wie es angedacht ist", meint Niedersüß. Denn bereits von Anfang an versuche man "der Parkplatz-Misere Herr zu werden".

In der Nacht wären immer wieder junge Erwachsene vor Ort. "Diese probieren dort mit ihren Autos Kunststücke aus. Auch die Einkaufswagenboxen wurden schon angefahren", so Niedersüß. Daher wurden in der Vergangenheit Schranken aufgestellt. "Fünf Mal wurden diese jedoch mit Brachialgewalt zerstört", erzählt Niedersüß. Jedes Mal sei ein Schaden von 1500 Euro entstanden. Hinzu kämen aber auch Dauerparker. "Wir sind nicht der Parkplatz von anderen Unternehmen", stellt Niedersüß klar. Wer bereits abgestraft wurde, könne sich bei "Loyal Parking" melden. "Mit Ersttätern wird sehr kulant umgegangen", hebt Niedersüß hervor. Auch Kunden, die länger parken, müssen sich keine Sorgen machen. Niedersüß: "Wer als Kunde länger braucht - etwa aufgrund eines Frisörbesuches - muss es dann nur direkt im Geschäft sagen."