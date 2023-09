Nachdem die fehlende Betriebsanlagengenehmigung für das Nobel-Restaurant "Das Lilienberg" in Tainach nun vorliegt, hat dieses wieder geöffnet - und wartet sogleich mit einem namhaften Neuzugang auf. Mit 28. September übernimmt Haubenkoch Thomas Guggenberger (vormals Caramé Velden) als neuer Küchenchef das Zepter. Er folgt auf den Wiener Oliver Drug, der erst im Oktober 2022 als Küchenchef begonnen hatte. Drug zählt zu den besten Köchen Österreichs und wollte zu dem Wechsel keine Stellungnahme abgeben. Seitens der Eigentümerin heißt es, dass "unterschiedliche Auffassungen über die Weiterentwicklung der Küchenlinie zu einer hochkarätigen personellen Neubesetzung geführt haben".

Thomas Guggenberger wurde 1969 in Mödling geboren und startete seine Karriere 1997 als Küchenchef im Hotel Karnerhof in Egg am Faaker See. 2011 wechselte er in gleicher Position in das Klagenfurter Restaurant "Oscar", seit 2016 war er Küchenchef im Restaurant Caramé am Wörthersee, das mit 9. September schließt.

Gesamtes Team wechselt

Guggenberger wechselt mit seinem gesamten Caramé-Team in das Restaurant "Das Lilienberg" von Winzerin Mirjam Orasch. "Thomas Guggenberger bringt 26 Jahre Erfahrung als Küchenchef mit. Er wird unsere Gäste mit einer komplett neuen Karte überraschen und für frische, saisonale Genusshöhepunkte für alle Sinne sorgen", sagt Orasch. Das Caramé wird nach der Übernahme der Casinos Austria geschlossen, wie die Räumlichkeiten künftig genutzt werden, ist unklar.