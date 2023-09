Wie jedes Jahr eine breite Palette an Musikrichtungen hat der 630. Bleiburger Wiesenmarkt/Pliberški jormak von 1. bis 4. September zu bieten. Am 1. September gibt es bereits zum Auftakt einen Höhepunkt: In der Stöckl-Hütte spielt ab 20 Uhr das "Stephan Thaler Jazztett". Die Kulturinitiative Bleiburg und die Feuerwehr Bleiburg machen es möglich, dass das Format "Jazz in da Hittn" weiterlebt.