Mehr als 100 Mal mussten Kärntens Feuerwehren aufgrund der starken Regenfälle seit Montag ausrücken: "Es waren 71 Feuerwehren mit 850 Kräften im Einsatz. Großteils technische Einsätze aufgrund des Starkregens. Betroffen waren die Bezirke Völkermarkt, Klagenfurt Land, Feldkirchen, Hermagor und Spittal an der Drau", heißt es von der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ). Große Schadensereignisse sind aber ausgeblieben.

Laut GeoSphere Austria (ehemals ZAMG) fielen in den letzten 48 Stunden vor allem in Oberkärnten sehr große Regenmengen. So wurden in Kornat im Lesachtal 135 Liter gemessen, in Maria Luggau 124 und in Kötschach-Mauthen 92 Liter. In St. Michael ob Bleiburg im Bezirk Völkermarkt waren es rund 60 Liter.

Lagebeurteilung

Dienstag wurde unter der Leitung von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Katastrophenschutzreferent Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) die Lage mit Behörden, Bundesheer, Einsatzkräften und Fachleuten beurteilt. Ein Hotspot war laut Krisenstab das Wiesenmarktgelände in Bleiburg, wo es zu Überflutungen gekommen ist. Diese entstanden laut Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt durch eine Verklausung, die inzwischen beseitigt wurde. Derzeit wird das Gelände mit Großpumpen abgepumpt, am Feistritzbach ist ein Hochwasserschutz errichtet worden. Wie berichtet, mussten in der Nacht 20 Schausteller vom Gelände evakuiert werden. Doch nach derzeitigen Stand wird der Bleiburger Wiesenmarkt ab Freitag wie geplant stattfinden. Der Aufbau läuft weiter.

Am Feistritzbach wurde ein Hochwasserschutz errichtet © Simone Jäger

Entspannung an den Flüssen

Eine deutliche Entspannung gibt es laut Hochwasserwarnservice Kärnten mittlerweile an den Flüssen im Land. In Unterkärnten könnte es aber durch weitere Regenfälle zu Rutschungen kommen. Dienstagnachmittag und -abend sind laut Prognose der GeoSphere Austria vor allem im Südosten Kärntens lokal noch größere Regenmengen möglich. "Am Nachmittag werden die Regenschauer in Mittel- und Unterkärnten wieder häufiger. In Oberkärnten erwarten wir weniger Regen", sagt Andreas Mansberger, Meteorologe der GeoSphere Austria. Am meisten Niederschlag wird im Bereich der Sau- und Koralpe sowie in den Karawanken erwartet. "Bis Mittwochmorgen sind noch 20 bis 40 Liter Niederschlag im Nahbereich der Karawanken möglich", so Mansberger.

Spätsommer ab Donnerstag

Und auch am Mittwoch sind weitere Niederschläge noch möglich, sagt der Meteorologe: "Aber sie werden bereits deutlich weniger, die Wetterlage bleibt allerdings noch instabil". Ab Donnerstag werden die Sonnenstunden häufiger, es bleibt aber noch recht kühl und lokal können immer wieder kleinere Schauer auftreten. "Ab Freitag gehen die Temperaturen wieder deutlich nach oben. Bis zu 26 Grad sind da schon wieder möglich", prognostiziert Mansberger und verspricht für den Samstag sowie Sonntag sogar bis zu 28 Grad mit vielen Sonnenstunden: "Ganz auszuschließen sind am Wochenende kleinere Schauer nicht, aber es bleibt grundsätzlich stabil und sonnig".