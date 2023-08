Nach der Hofwoche von "Bauer sucht Frau International" bei RTL hielt sich Bäuerin Katrin Lach (35) aus Eberndorf noch etwas bedeckt, was ihr Liebesleben betrifft. "Am Ende der Hofwoche habe ich mich für Marc entschieden und ich kann sagen, dass ich gerade sehr glücklich bin", sagte sie damals nach der letzten TV-Ausstrahlung.

Drei Monate später ist klar, dass die Eberndorferin, die das dritte Mal bei einem "Bauer sucht Frau"-Format mitmachte, ihr Liebesglück gefunden hat. "Jetzt beginnt unsere gemeinsame Zukunft", ist in den sozialen Medien zu lesen. An ihrem 35. Geburtstag zog ihre bessere Hälfte sogar zu ihr und ließ die Heimat hinter sich. "Es ist eine schöne Gegend", sagt Marc, der das Herz von Katrin in der TV-Show erobern konnte. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich im Fernsehen eine Partnerin finde. Es hat schon ein bisschen gedauert, bis es bei beiden gefunkt hat", sagt der 29-Jährige, für den die Schweiz, in der seine ältere Schwester und Mutter leben, "immer seine Heimat bleiben wird." "Ich habe sie mit einem lachenden und weinenden Auge verlassen."

An Katrins Geburtstag zog Marc zu ihr © KK/Lach

Bevor die beiden zusammengezogen sind, hatten sie eine Fernbeziehung und genossen auch schon gemeinsame Urlaube zusammen. "Wenn ich frei hatte, kam ich nach Kärnten. Wenn Katrin Zeit hatte, besuchte sie mich in der Schweiz", sagt Marc, der in Kärnten im Facility-Bereich tätig ist. Bis er sich so richtig eingelebt hat, dauere es natürlich noch etwas. "Ich fühle mich wohl. So wie es ist, ist es gut", sagt Marc. Lieblingsplatz habe er in Kärnten noch keinen. "Wir sind öfters am Klopeiner See, essen dort nach der Arbeit auch gerne einmal ein Eis", verrät der Schweizer. Gerade sei am Hof der Eberndorferin, die neben ihren Minishetland-Ponys auch Ragdoll-Katzen züchtet, viel zu tun. "Ich bin aber nicht nur wegen der Arbeit hier, sondern wegen Katrin. Es gefällt mir hier alles", sagt Marc, der jetzt schon öfters mit Katrins Traktor unterwegs ist.

Der erste gemeinsame Urlaub auf Gran Canaria © KK/Slavik Robtsenkov

Ihr Glück ist den beiden jedenfalls ins Gesicht geschrieben. Das zeigen auch die vielen Fotos, die in den sozialen Medien geteilt werden. Was ihre Zukunftspläne sind? "Schauen wir mal. So wie es kommt, kommt es", sagt Marc ganz locker.