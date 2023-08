Seit acht Jahren sind Dominik Krobath aus St. Paul und Michaela Raffling aus Limberg ein Paar. Kennengelernt haben sich der Bauleiter und die Kellnerin aber schon 2009 in einem Lokal, in dem Raffling arbeitete. Als Dominik Krobath beruflich nach Chile musste, hatten die beiden nur sporadisch Kontakt. "Bei einem Heimatbesuch im Sommer 2015 hat es dann gefunkt", erzählt der 28-Jährige. Im darauffolgenden Jahr erblickte Sohn Luca das Licht der Welt. Anfang 2019 folgte der Antrag. "Dominik musste damals wieder für einige Wochen beruflich ins Ausland. Vor der Abreise stellte er mir die Frage aller Fragen. Ganz klassisch, mit Kniefall und Ring in der Hand", erinnert sich die 36-Jährige zurück.

Am 12. August besiegelten die beiden ihre Liebe im Rathaus sowie in der Stiftskirche St. Paul. Mit 120 geladenen Gästen feierte das frisch vermählte Ehepaar im Gasthaus Gößnitzer in Granitztal. "Auf dem Weg zur Kirche standen die Kameraden der Feuerwehr St. Paul Spalier. Vor dem Gasthaus empfing uns die Bewerbsgruppe der Feuerwehr mit Schlauchbögen. Beides war für uns eine riesengroße und freudige Überraschung", sagt Krobath, Gruppenkommandant und Kameradschaftsführer bei der St. Pauler Feuerwehr.

Eine kleine Auszeit zu zweit gönnten sich die beiden bereits nach der Hochzeit. Flitterwochen seien dann für Anfang des nächsten Jahres geplant. "Vielleicht nach Ägypten."