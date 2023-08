Von 25. bis 27. August geht "Fuzzstock" heuer erstmals am Fuße der Petzen über die Bühne. Davor fand das 2019 ins Leben gerufene Bergfestival mit Indie-Musik viermal auf dem Klippitztörl statt. Erwartet werden rund 1500 Musikfans aus ganz Österreich, die während der Veranstaltung zum Großteil in der Region nächtigen. Demnach ist das "Fuzzstock"-Festival ein nicht unbedeutender Wirtschaftsfaktor - vor allem für Hotels, Pensionen und die Gastronomie.

"Während des Festivals am Klippitztörl waren im Vorjahr alle Quartiere in der Umgebung ausgebucht", weiß Promoter Christian König. Die "begrenzten Übernachtungsmöglichkeiten in direkter Reichweite" im Lavanttal seien neben der einfacheren Anreise auch der Grund für die Verlegung des Veranstaltungsortes nach Südkärnten gewesen. "Da unser Publikum zu 90 Prozent aus anderen Bundesländern kommt, ist das ein wichtiger Faktor für ein angenehmes und sorgenfreies Fest", sagt Organisator Hermig "Fuzzman" Zamernik. Auf der Petzen gebe es "ein wunderschönes Areal mit großzügigen Camping- und Übernachtungsmöglichkeiten in Gehnähe".

Rund 1400 Nächtigungen

Bei rund 1600 Besuchern und Mitarbeitern rechne König heuer in Südkärnten - ähnlich wie 2022 im Lavanttal - mit rund 1400 Nächtigungen durch das Festival. "Großteils bleiben die Leute zwei Nächte, aber teilweise auch länger - einige Gruppen aus Wien kommen schon die ganze Woche", berichtet der Promoter. Die Nachfrage spüre man bereits vor dem Auftakt am Freitag, 25. August, in der Region. "Alle Beherbergungsbetriebe, vom Campingplatz über Pensionen bis hin zu Chalets, werden gerne in Anspruch genommen", sagt Nicole Trampusch, Obfrau des Tourismusverbandes Geopark Karawanken.

Aufgrund der Nähe zur Petzen profitiere vor allem der Pirkdorfer See, wo Trampusch Geschäftsführerin der Hotel Petzenland GmbH ist. Aber auch im Raum Bleiburg und St. Michael wurden bereits Unterkünfte gebucht. Mit wie vielen Nächtigungen man rechne? Trampusch: "Da das Festival heuer das erste Mal auf der Petzen stattfindet, lassen wir es auf uns zukommen."

Trotz der Verlegung des Veranstaltungsortes vom Klippitztörl auf die Petzen bliebe das Bergfestival in der Tourismusregion. "Eine Veranstaltung, die Image und Nächtigungen bringt, ist Gold wert", meint Robert Karlhofer, Geschäftsführer der im Vorjahr zusammengelegten Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten-Lavanttal. Das "Fuzzstock"-Bergfestival sei eine Bereicherung für die Petzen, die auch zeige, wie vielfältig der Südkärntner Hausberg sei - auch ohne die derzeit stillstehende Kabinenbahn.

Fotos aus dem Jahr 2022