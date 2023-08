Nach nur kurzer Zeit verlässt Horst Püttner "Hotte" aus Nürnberg die ehemaligen Geschäftsräumlichkeiten der Wolfsberger Fleischerei Sajovitz, die im November 2022 konkursbedingt geschlossen wurde.

Zu den Gründen möchten sich weder Püttner noch Sajovitz äußern. Karl Sajovitz verrät nur, dass es Gespräche mit möglichen Nachmietern gebe. Es sei aber noch nichts spruchreif.

Zweiter Standort geplant

Püttner selbst möchte aber nach wie vor an einem zweiten Standort eröffnen. "Die Steiermark zeigt auch Interesse. Die Türen stehen uns offen, unser Konzept funktioniert", verrät Lebensgefährtin Nicole Jungfer. Vorzufinden ist der XXL Currywurst Imbiss "Zum Hotte" aber nach wie vor an der Südtangente in Wolfsberg. Angeboten werden Coburger Bratwürste, Currywürste, Currywurst-Pizza oder Thüringer Rostbratwürste. "Wir variieren gerne und ändern hin und wieder das Speisenangebot", sagt Jungfer.

Der Imbissstand in der Nähe der Uniwash-Autowaschanlagen an der Südtangente startete mit acht Sitzplätzen. "Aufgrund der großen Nachfrage haben wir erweitert und haben jetzt für rund 30 Gäste Platz", sagt Jungfer. Geöffnet hat der Imbissstand von 10 bis 22 Uhr, die Speisen können auch mitgenommen werden.