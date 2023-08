"Mit großer Trauer müssen wir mitteilen, dass unser Kamerad Florian Ladinig heute völlig unerwartet für immer von uns gegangen ist", schreibt die Freiwillige Feuerwehr Peratschitzen in den sozialen Medien. Nach einem tragischen Quad-Unfall verstarb Florian Ladinig am 20. August im Alter von erst 21 Jahren, als er sich von Unarach in der Gemeinde Völkermarkt zurück auf dem Weg zum Fischen am Drau-Ufer machen wollte.

© KK

"Florian war ein sehr hilfsbereiter Mensch. Wenn jemand etwas gebraucht hat, war er zur Stelle - jederzeit", sagt seine Tante Waltraud Ladinig. Aufgewachsen ist Ladinig in St. Primus und lebte zuletzt mit seiner Lebensgefährtin in St. Peter am Wallersberg. "Er hatte vier Geschwister und war der Älteste", sagt seine Tante. Nach Abschluss der LFS Goldbrunnhof war Ladinig als Metallbautechniker in Klagenfurt tätig. "Er half auch am familiären landwirtschaftlichen Betrieb in Unarach mit", so Waltraud Ladinig.

Neben seiner großen Leidenschaft, dem Fischen, engagierte sich der Verstorbene seit 20. Juli 2017 bei der Freiwilligen Feuerwehr Peratschitzen. "Er war Feuerwehrmann und Maschinist. Wenn zum Anpacken war, war er immer vor Ort", sagt Christopher Wertschnig, stellvertretender Kommandant. Bei der Feuerwehr verbrachte Ladinig viel Zeit mit Gleichaltrigen. "Es war eine Runde, die zusammen sehr viel erlebt und gelacht hat. Mit Florian kam auch der Spaß nicht zu kurz", so Wertschnig.