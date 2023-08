Ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg fuhr am Dienstag gegen 15 Uhr mit seinem Pkw auf der Gemmersdorfer Landesstraße in Richtung Wolfsberg. Am Beifahrersitz ein 21 Jahre alter Mann, ebenfalls aus dem Bezirk Wolfsberg.

Im Gemeindegebiet von Wolfsberg geriet der Lenker aus bisher nicht bekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, durchstieß eine Leitschiene und stürzte mit dem Fahrzeug mehrere Meter über eine abfallende Böschung, wo das Fahrzeug seitlich liegen blieb. Anrainer wurden auf den Unfall aufmerksam und hielten nachkommende Lenker an, die sich zur Unfallstelle begaben, Erste Hilfe leisteten und die Rettungskette in Gang setzten.

In der Folge trafen vier Rettungswägen, elf Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren Eitweg, Reideben, St. Marein, St. Stefan, Wolfsberg und Peratschitzen mit insgesamt 58 Personen sowie drei Polizeistreifen am Unfallort ein. Die beiden Fahrzeuginsassen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Der Beifahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Den Lenker brachte die Rettung ins LKH Wolfsberg.

Der Pkw wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt sichergestellt.