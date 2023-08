Seit einem Monat laufen die Aufbauarbeiten auf der Loretowiese in St. Andrä, auf der 11. August zehn Tage lang „gegackert“ wird. Der Verein St. Andräer Geflügelfest lädt zur 22. Auflage des Geflügelfestes, das ursprünglich als Sommerfest konzipiert war. Im Laufe der Jahre erhielt das Fest immer mehr Strahlkraft – und ist längst eines der Top-Events im Kärntner Veranstaltungskalender mit über 70.000 Besuchern. Der Gackern-Auftakt erfolgt am 11. August um 18 Uhr mit Blasmusik, um 19 Uhr wird zum Bieranstich geladen. Bei freiem Eintritt wird bis einschließlich 20. August täglich Live-Musik und Kulinarik geboten. Für Kinder gibt es einen Stroh-Tummelplatz, ein Karussell sowie Ponyreiten.

70.000 bis 75.000 Besucher werden laut Karl Feichtinger, Obmann des veranstaltenden Vereins St. Andräer Geflügelfest, heuer wieder beim Gackern erwartet. Sollte das Wetter nicht immer mitspielen: Das Gelände wurde mit Hackschnitzeln befestigt, die den Regen aufsaugen. Wetterfeste Sitzplätze stehen in acht Zelten bereit.

10 Tage lang wird „gegackert“. Die Highlights: Trachtenmodeschau von Strohmaier am 12. August (18 Uhr), das 70-Jahr-Jubiläum der Stadtkapelle St. Andrä am 13. August und die Highlander-Wettkämpfe am 19. August.

35 Geflügel-Gerichte werden angeboten – sowohl nationale, als auch internationale. Angefangen von Klassikern, wie Backhendl und Grillhendl, über Paella und Frühlingsrolle bis hin zu Chili, Nuggets und Kebap.

6 Betriebe kümmern sich um das leibliche Wohl der Gackern-Gäste: Poltl’s Gwölb, Gasthof Sieber, Festzelt Kehraus, Crazy Chicken’s, „Marco & Wolfgang im Gasthaus Deutscher“ und heuer neu „El Camino“ aus St. Andrä.

250 bis 300 Personen sind für das Gackern im Einsatz –

angefangen vom Aufbau, über die Durchführung des zehntägigen Festes bis hin zum Abbau.

Rückblick auf das Gackern 2022

60.000 Portionen Gerichte werden im Schnitt alljährlich beim Gackern ausgekocht – dabei handelt es sich je zur Hälfte um Hühner- beziehungsweise um Putengerichte.

14,50 Euro kostet ein Backhendl mit Kartoffelsalat. Die meisten Hauptspeisen liegen zwischen 12 und 15 Euro. Die Preise wurden aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen um 6 bis 7 Prozent erhöht.

5 Euro werden für ein großes Bier beim Gackern verlangt (im Vorjahr waren es 4,50 Euro), ein kleines Bier kostet 4 Euro. Die Inflation und gestiegene Einkaufspreise machen auch vor dem Geflügelfest nicht Halt.

50.000 Euro gibt der Verein St. Andräer Geflügelfest alleine für die Live-Musik aus. Einige Höhepunkte: „Die Edlseer“ feiern am 15. August ein Jubiläumskonzert anlässlich ihres 30-Jahr-Jubiläums. „Meilenstein“ hat schon Tradition und sorgt am 17. August ab 19 Uhr für Stimmung.