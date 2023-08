Eine Bäckerei in Wolfsberg hatten Einbrecher in der Nacht auf Donnerstag im Visier. Die vorerst unbekannten Männer drangen irgendwann zwischen 19 und 2.50 Uhr über ein gekipptes Fenster in den Betrieb ein. Sie stahlen Bargeldbestände in der Höhe von mehreren Hundert Euro sowie eine Kassenlade. Der Einbruch wurde gegen 3 Uhr vom Besitzer der Bäckerei bemerkt und bei der Polizei angezeigt.

In der Früh gegen 6.30 Uhr zeigte eine Passantin in der Polizeiinspektion Wolfsberg an, dass sie eine regungslose Person in einer Straße wahrgenommen hat. Der Mann, ein 24-jähriger Wolfsberger, war nicht ansprechbar und wurde mit dem Rettungsdienst in das LKH Wolfsberg eingeliefert. Im Zuge der weiteren Erhebungen konnten Gegenstände wie Bargeld in übereinstimmender Stückelung sowie Tatwerkzeug im mitgeführten Rucksack und in der Umhängetasche gefunden werden, welche mit dem Einbruchsdiebstahl in Verbindung gebracht werden konnten.

Geständig

Der 24-Jährige konnte in der Zwischenzeit befragt werden. Er ist geständig, die Tat gemeinsam mit seiner 29-jährigen Schwester verübt zu haben. Im Zuge einer freiwilligen Nachschau in der Wohnung der 29-Jährigen konnte Bargeld, die Kassenlade sowie ein der Bäckerei zuordenbares Gebäck sichergestellt werden. Die Frau ist ebenfalls geständig und wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Der 24-Jährige steht im Verdacht, mehrere Diebstähle in versperrte und unversperrte Fahrzeuge sowie Bargeldbehebungen und Zigarettenkäufe mit den gestohlenen Bankomatkarten verübt zu haben. Der Wolfsberger wurde nach der Festnahmeanordnung durch die Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.