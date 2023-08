Die schweren Unwetter haben in Kärnten auch massive Schäden an Landesstraßen und am ländlichen Wegenetz hinterlassen. Laut ersten Schätzungen machen die Schäden an Landesstraßen 3,4 Millionen Euro aus, im ländlichen Wegenetz belaufen sich die Schäden auf 12 Millionen Euro. Betroffen waren mehr als 30 Landesstraßen, 146 Wege, teilte das Büro des zuständigen Referenten, Martin Gruber (ÖVP), mit.