Katastrophentourismus und gestohlene Sandsäcke in Kärntner Krisengebieten

Schaulustige riskieren ihr Leben und behindern die Arbeit der Helfer, um dann Videos und Fotos in Sozialen Medien posten zu können. "Wir machen die Warnungen, weil Leib und Leben in Gefahr sind", so Landesrat Fellner.