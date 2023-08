Eine 35-jährige Frau aus der Steiermark ging am Sonntag gegen 14 Uhr in einem Waldstück in Wolfsberg spazieren. Dabei kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem unbekannten Mann. "Im Streit dürfte der Mann die Frau bedroht, dabei mit einer Schusswaffe in den Boden geschossen haben und in Richtung eines dortigen Gehöfts davongegangen sein", teilt die Polizei mit.

Im Zuge der Erhebungen wurde der Beschuldigte identifiziert: Es handelt sich um einen 45-jährigen Mann, dem Besitzer des Waldstückes. Die Waffe besaß er legal. Der Mann gab zu, die Schusswaffe bei sich gehabt zu haben, einen Schuss habe er jedoch nicht abgegeben. Die Beamten sprachen ein vorläufiges Waffenverbot aus und stellten sämtliche Waffen im Besitz des Mannes sicher.