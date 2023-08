Ursprünglich hätten es nur zwei Jahre sein sollen. Jetzt lebt und arbeitet der gebürtige Reichenfelser Walter Haag bereits seit 16 Jahren in England, das für ihn längst zur zweiten Heimat geworden ist. "Ich wollte schon immer ins Ausland", sagt der 45-Jährige, bei dem der britische Humor bereits angekommen ist. Nicht ganz unschuldig an dieser Entwicklung ist seine Frau Rhiannon (42), einer Logopädin und die er einst an der Wolfsberger Abendschule kennengelernt hat. Die gemeinsame Tochter Élodie ist neun Jahre alt. Sie bewohnen in Colchester, einer Stadt des Countys Essex nordöstlich von London, ein Haus, das sie 2013 gekauft haben.