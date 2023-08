Mit 1. August eröffnet Elke Drescher in St. Andrä, genauer gesagt in der Risio Passage in der Nähe des Friseursalon "Street Glamour" ein neues Naturkosmetikstudio. "Natürliche Inhaltsstoffe in Kosmetikprodukten sind mir schon immer wichtig, mit meinem Salon habe ich jetzt die Möglichkeit ganz auf Schadstoffe zu verzichten", erklärt die 34-Jährige aus St. Georgen. Seit mehr als 15 Jahren arbeitet die zweifache Familienmutter bereits in der Kosmetikbranche. Mit der Eröffnung ihres Salons erfüllt sie sich einen langersehnten Traum. "Bereits nach meiner Lehrzeit habe ich mit dem Gedanken gespielt, hatte dann aber in meinem Lehrbetrieb die Möglichkeit, den Salon einige Jahre zu leiten."

Das Behandlungsangebot in ihrem Kosmetikstudio reiche von kosmetischen Behandlungen kombiniert mit zertifizierter Naturkosmetik und modernsten Geräten wie Radiofrequenz oder Ultraschall sowie Gesichts- und Nackenmassagen bis hin zu klassischen Behandlungen wie Maniküre.