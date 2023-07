Die Unwetterserie im Lavanttal nimmt kein Ende. Stark getroffen wurde diesmal wieder das Gemeindegebiet von St. Andrä. Aufgrund der starken Niederschläge kam es am Sonntag, dem 30. Juli, in Langegg bei Schönweg zu überfluteten Straßen und überschwemmten Kellern. "Die Häufigkeit der Niederschläge, die uns in diesem Jahr trifft ist brutal", sagt Kommandant Wolfgang Schweiger von der Freiwilligen Feuerwehr Schönweg und führt weiter aus: "Binnen 15 Minuten regnete es bei uns 25 Liter pro Quadratmeter. Es war unser dritter Unwettereinsatz in einer Woche." Weiters kam es durch das angeschwemmte Material zu Verklausungen von Durchlässen. Mit Sandsäcken wurde provisorisch ein Schutz vor erneuten Starkregenereignissen geschaffen. Insgesamt standen 40 Feuerwehrleute von drei Wehren vier Stunden lang im Einsatz.