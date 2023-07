Am Mittwochvormittag ging ein Südoststeirer auf Schwammerlsuche. Von einem Parkplatz in Lavamünd machte er sich auf in Richtung Breitenkogel. Da er sich nach einiger Zeit nicht mehr orientieren konnte, mehrmals ausrutschte und völlig erschöpft war, verständigte der 32-Jährige gegen 13:20 Uhr den Notruf, um die Einsatzkräfte zu aktivieren.

Aufgrund seiner guten Koordinatenabgaben konnte er eine Stunde später von Mitgliedern der Bergrettung St. Andrä unverletzt im Wald aufgefunden und zum Parkplatz gebracht werden. Die Bergrettung stand für die Suchaktion mit sechs Mann im Einsatz und auch die Polizeistreife der Polizeiinspektion Lavamünd.