Die Bauarbeiten am neuen Bahnhof in St. Paul befinden sich in der Zielgeraden. "Mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2023 geht dort der Betrieb für den regionalen Nahverkehr als wichtige Mobilitätsdrehscheibe im Lavanttal in Betrieb. Mit der Gesamt-Fertigstellung der Koralmbahn Ende 2024 startet dann der Betrieb im Fernverkehr", informiert ÖBB-Sprecherin Rosanna Zernatto-Peschel.