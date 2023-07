Die gemeinnützige Bauvereinigung "Neue Heimat" nimmt rund 1,5 Millionen Euro in die Hand, um ihre Wohnanlage in der St. Jakober Straße in Wolfsberg zu sanieren. "Die Wohnanlage wurde 2002 fertiggestellt und besteht aus fünf Häusern mit insgesamt 60 Mietwohnungen, wobei es derzeit keine leerstehenden Wohneinheiten gibt", informiert Geschäftsführer Harald Repar.