Eine 61-jährige Frau aus Kärnten ist verdächtig, in zumindest einem bekannten Fall den Impfpass einer von ihr verkauften Katze der Rasse British Kurzhaar gefälscht zu haben. Dabei dürfte die Frau einen Blanko-Tierpass besorgt und den Tierarztstempel eines örtlichen Tierarztes gefälscht haben. Die Katze dürfte die Frau ohne erfolgte Grundimmunisierung für mehrere Hundert Euro an eine Familie in Niederösterreich verkauft haben.

Im Juni 2023 erstattete ein Tierarzt Anzeige bei der Polizei, nachdem er einen Anruf einer Tierarztpraxis aus Niederösterreich bekommen hatte. Im Zuge der Untersuchung der Jungkatze stellte die behandelnde niederösterreichische Tierärztin im Impfpass der Katze deutliche Fälschungsmerkmale fest. Eine durchgeführte Röntgenuntersuchung ergab auch, dass die Jungkatze nicht gechipt war, obwohl dies verpflichtend wäre.

In wie vielen Fällen die Impfpässe gefälscht und Katzen österreichweit verkauft wurden, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Etwaige Opfer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133-2168 an die Polizei zu wenden.