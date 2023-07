Ein Experte im Baugewerbe

Die Steiner Bau GesmbH besteht seit dem Jahr 1958 und ist in sämtlichen Teilbereichen des Baugewerbes, außer im Tunnelbau, tätig. Die Bauunternehmung Steiner wurde von Baumeister Albert Steiner als Dreimannbetrieb gegründet. Der Hauptsitz der Firma befindet sich in St. Paul, österreichweit gibt es vier Filialen. Der Jahresumsatz des Unternehmens bewegte sich in den vergangenen Jahren zwischen 80 und 90 Millionen Euro. 650 bis 700 Mitarbeiter werden in ganz Österreich beschäftigt.

Die Firma Steiner Bau mit Sitz in St. Paul © Steiner

Weltweit agierende Papierfabrik

Die Mondi Frantschach GmbH ist mit 470 Mitarbeitern inklusive Lehrlingen einer der größten Arbeitgeber im Lavanttal. Im Unternehmen werden Sackkraftpapier, Spezialkraftpapier und Marktzellstoff produziert und etwa als Verpackungen eingesetzt. Die Produkte werden weltweit exportiert. Im Jahr 2022 erzielte die gesamte Mondi-Gruppe einen Umsatz von 8,9 Milliarden Euro.

Die Mondi Frantschach © KK/mondi

Spezialist in der Holzwirtschaft

Die Holz Klade GmbH mit Sitz in Wolfsberg wurde 1965 gegründet und hat sich auf Dienstleistungen in der Forst- und Holzwirtschaft spezialisiert. Mittlerweile gibt es sieben weitere Unternehmensstandorte. Die Unternehmensgruppe bewältigt mit einem Maschinenpark von mehr als 115 Forst- und Spezialmaschinen rund 1,5 Millionen Festmeter Rundholz pro Jahr im Inland sowie im benachbarten Ausland. Im Jahr 2022 beschäftigte die ganze Gruppe 540 Menschen.

© KK/Klade

Weltmarktführer

Das Familienunternehmen Geislinger ist Weltmarktführer für maßgeschneiderte Kupplungs-, Dämpfer- und Antriebsstranglösungen, die etwa bei der Schifffahrt oder Bahnantrieben eingesetzt werden. In der Firmenzentrale in Hallwang werden die Produkte entwickelt und konstruiert, die Fertigung der Komponenten erfolgt in Bad St. Leonhard. Derzeit sind 550 Mitarbeiter im Lavanttal beschäftigt. 121,6 Millionen Euro Umsatz wurden im letzten Wirtschaftsjahr erzielt.

Die Firma Geislinger in Bad St. Leonhard von oben © Benjamin Geislinger

Gesamtlösungen im Industriebereich

Die PMS-Gruppe, bestehend aus fünf Firmen, mit Hauptsitz in St. Stefan und weiteren Standorten in Wien/Schwechat, Linz, Kapfenberg, Kundl und Villach hat sich auf Gesamtlösungen im Elektroanlagenbau, Anlagenservice sowie der Automatisierung und Digitalisierung spezialisiert und betreut Industriekunden sowohl in Österreich als auch am internationalen Markt. Rund 600 Beschäftigte gibt es derzeit in Österreich. 2022 wurden 76,6 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet.