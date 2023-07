Der gebürtige Wolfsberger Marco Steinbauer ist seit 2010 beruflich in Deutschland tätig. Jetzt ist der 43-Jährige zurückgekehrt und bringt mit, was er sich in den vergangenen 13 Jahren an Erfahrung aufgebaut hat. Im ÖGK-Gebäude am Rossmarkt 13 hat er mit seinen Geschäftspartnern der "ITM Gruppe" 270 Quadratmeter große Räumlichkeiten eröffnet und bietet Weblösungen für Firmenkunden an. Investiert wurde eine sechsstellige Summe.

Rückkehr zu den Wurzeln

"Die Entscheidung, einen Standort in Wolfsberg zu eröffnen, bedeutet für mich eine Rückkehr zu meinen Wurzeln und zu den Menschen, die mich auf meinem Weg unterstützt haben", sagt Marco Steinbauer und führt weiter aus: "Es ist mir eine Herzensangelegenheit, die lokalen Kontakte wiederzubeleben und neue Geschäftsbeziehungen zu knüpfen." Die Karriere von Steinbauer begann 2010 in der deutschen Kleinstadt Gescher (Nordrhein-Westfalen). Dort übernahm er zunächst die Abteilungsleitung der Webprogrammierer der "ITM Design GmbH" und wurde kurz darauf zum Geschäftsführer bestellt.

Fünf Firmenstandorte

Im Laufe der Zeit entwickelte sich das Unternehmen zu einer Firmengruppe. "Neben Webentwicklung und Marketingleistungen stehen IT- und Cloud-Services im Fokus. Mittlerweile vereinen sich fünf Unternehmen und über 60 Mitarbeitende unter dem Namen 'ITM Gruppe'", berichtet Steinbauer. Neben drei Standorten in Deutschland betreibt das Unternehmen einen weiteren in Klagenfurt. Mit der Expansion nach Wolfsberg vergrößert sich die Firma weiter. In Wolfsberg werden sieben Mitarbeiter beschäftigt sein. Christoph Gutschi, ein ebenfalls aus Wolfsberg stammender IT-Experte, leitet als Geschäftsführer das Team vor Ort.