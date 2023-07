Ihre Tage als Direktor am BRG/BORG Wolfsberg sind gezählt – nach 40 Dienstjahren, davon über 20 Jahre als Direktor . . .

PETER REISCHL: Ich werde mit 1. August in den Ruhestand versetzt. Ich freue mich, dass ich eine volle Schule mit fast 400 Schülern und 44 Lehrern übergeben kann. Bei den Lehrern bedanke ich mich für die tolle Unterstützung. Denn allein kann man nichts bewirken. So wie unsere Schule dasteht, glaube ich, dass wir einiges geschafft haben.