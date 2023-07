Die Unwetterserie in Kärnten nimmt kein Ende. Einmal mehr war es am Donnerstagabend das Lavanttal, das am frühen Nachmittag betroffen war. Das Hauptproblem war diesmal nicht Sturm und Hagel, sondern vielmehr der Starkregen. "Keller und Straßen sind überflutet", heißt es von den Feuerwehren, die sich seit Tagen im Dauerstress befinden. In den folgenden Stunden wurden auch im Bezirk St. Veit schwere Unwetter gemeldet.

"Wir hatten bisher rund 120 Feuerwehreinsätze", teilte die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) um 18.30 Uhr mit.

Diese Geburtstagsparty in St. Andrä fiel ins Wasser