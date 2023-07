Doppelt so viele Eintrittskarten als im letzten Jahr - also 2300 Tickets - wurden für das heurige "Acoustic Lakeside"-Festival verkauft, das vom 13. bis 15. Juli zum 15. Mal am Sonnegger See in der Gemeinde Sittersdorf/Žitara vas über die Bühne ging. "Mit allen Sponsoren, Unterstützern sowie Anrainern kamen wir auf rund 3000 Besucher pro Tag", blickt Obfrau Sara Pleschounig zurück und weiter: "Wir haben fast ausschließlich positives Feedback erhalten." Der Verein "Acoustic Lakeside" sei daher "sehr zufrieden".