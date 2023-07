Dem Landtagsabgeordneten Harald Trettenbrein (FPÖ) stoßen die „Machenschaften“ der Wolfsberger Stadtwerke sauer auf. „Die Stadtwerke wurden 2004 als Versorgungsbetrieb gegründet, in Wirklichkeit sind sie nur ein Selbstversorgungsbetrieb für die SPÖ“, wettert Trettenbrein, der am 6. Juli eine Sachverhaltsdarstellung wegen des Verdachts der Untreue bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt eingebracht hat. „Wir fordern die sofortige Wiedereingliederung der Stadtwerke in die Gemeinde, damit die finanziellen Schäden an den Bürgern endlich ein Ende haben. Wenn alles rechtens ablaufen würde, hätten wir uns die Gebührenerhöhungen 2015 und 2018 erspart“, sagt Trettenbrein.