Im Sommer kehren die St. Pauler Waldgeschichten, organisiert von Regina Thonhauser, wegen des großen Erfolges im Vorjahr zurück auf den Johannesberg. Aufgeführt wird "Vivaldi und die Luftpiraten". Dabei handelt es sich um einen neugierigen Waldwal, der sich auf die Suche nach der Ursache für die seltsame Luft im magischen Wald begibt. Die Luft wird immer schmutziger und es stellt sich heraus, dass Luftpiraten ihr Unwesen treiben und die saubere Luft stehlen. Vivaldi nimmt mutig die Herausforderung an, die Luftpiraten zu stoppen.

Zweck des Schauspiels ist es, aktuelle Themen wie die Klimakrise aufzugreifen und den Kindern spielerisch die Bedeutung des Waldes als Sauerstofflieferant und Lebensgrundlage bewusst zu machen. Am Ende der Aufführung kann auf Wunsch auch noch ein Picknick genossen werden. Der Korb muss jedoch im Vorhinein über Ö-Ticket um 37 Euro reserviert werden. Zur Auswahl stehen ein Kärntner Jausenkorb und eine vegetarische Variante.

Die Besuchergruppen starten im 20-Minuten-Intervall auf einem zwei Kilometer langen Rundgang durch den Wald. An insgesamt zehn Stationen entlang des Weges wird das eineinhalbstündige Theaterstück aufgeführt. Die Vorstellungen finden vom 15. Juli bis 6. August jeden Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr statt. Empfohlen werden gutes Schuhwerk und ein Regenschutz. Der Startpunkt des Waldtheaters ist vom Friedhofsparkplatz in St. Paul aus in rund zehn Minuten zu Fuß erreichbar und ausgeschildert.

Tickets können vor Ort gekauft oder online via Ö-Ticket reserviert werden. Die Ticketpreise belaufen sich auf 14 Euro für Erwachsene und für Kinder ab vier Jahren auf 12 Euro. Mit der Kärntner Familienkarte gibt es zehn Prozent Ermäßigung. Für Kinder bis zu drei Jahren ist der Eintritt frei.