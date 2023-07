Der Vorfall wurde am Sonntag bekannt, ereignete sich aber bereits am Freitag. Gegen Mittag war eine 29-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg als Fußgängerin in der Johann-Offner-Straße in Wolfsberg von einer bislang unbekannten Fahrzeuglenkerin von hinten niedergestoßen worden. Die Frau wurde leicht verletzt. Die Fahrzeuglenkerin beging Fahrerflucht.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: mittleres Alter, halblange rotblonde Haare. Beim Pkw dürfte es sich vermutlich um einen weißen VW Polo neueren Baujahres handeln. Das Kennzeichen beginnt mit WO. Am Wagen dürfte kein Schaden entstanden sein. Zweckdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Wolfsberg unter der Nummer 059133/2160 erbeten.