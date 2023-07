Sie bespielen heuer die Sommerausstellung im Schloss Wolfsberg. Es ist eine der seltenen Gelegenheiten, Ihre Werke im Rahmen einer Schau zu sehen. Wie ist es dazu gekommen?

TOMAS HOKE: Es ist richtig, dass ich nicht viel in Galerien ausstelle. Dafür bekommt man in der Regel kein Honorar und Bilder kauft heute kaum jemand mehr. Was Wolfsberg angeht, so ist die Ausstellung das Ergebnis einer kurzfristigen und überfallsartigen Anfrage. Zuerst war, glaube ich, Staudacher geplant. Das ist nicht zustande gekommen. Also hat mich mein Freund Rudi Melcher angerufen und gefragt, ob ich das mache. Das war Ende März.



Was erwartet die Besucherinnen und Besucher?

Es werden 72 Arbeiten gezeigt, vieles Tusche auf Bütten oder Leinwand. Die Hälfte davon – vor allem die kleinen Arbeiten - sind neue Werke, die andere Hälfte ist älteren Datums. Die Schau steht unter meinem Jahresmotto "Gestaltung und Verkörperung". Zu sehen sind in Wolfsberg auch einige Plastiken.