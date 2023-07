In St. Stefan im Lavanttal eröffnete Ergotherapeutin Miriam Reimansteiner vor kurzem ihre Praxis „Ergotherapie Reimansteiner“. Mit ihrem Angebot will sie Menschen bei der Linderung ihrer Beschwerden und der Verbesserung ihrer Lebensqualität zur Seite stehen.

Reimansteiner absolvierte ihre Ausbildung zur Ergotherapeutin an der Fachhochschule in Krems. Nach mehrjähriger Tätigkeit in der Südoststeiermark und in Wien kehrte die gebürtige Lavanttalerin 2022 in ihre Heimat zurück und ist seither als Ergo- und Schmerztherapeutin tätig. Nachdem sie sich zunächst in St. Paul eingemietet hatte, konnte sie nun ihren lang ersehnten Wunsch nach einer eigenen Praxis im März verwirklichen. Seit Jänner 2022 ist sie zudem Landeskoordinatorin für Kärnten im Berufsverband Ergotherapie Austria.

Therapeutisches Klettern

"Es bereitet mir große Freude, mit Menschen zu arbeiten und ihre Entwicklung zu sehen", betont Reimansteiner. In Fachbereichen wie Neurologie, Geriatrie, Orthopädie, Schmerztherapie, Handtherapie, Rheumatologie, Pädiatrie und Gesundheitsförderung bietet Reimansteiner individuell angepasste Therapien an. Zusätzlich hat sie sich als Schmerztherapeutin spezialisiert, bietet aber auch therapeutisches Klettern für Kinder und Erwachsene an, um unter anderem Konzentration, Selbstvertrauen und Koordination zu fördern. Außerdem ist sie zertifizierte LSVT-BIG-Therapeutin und unterstützt Parkinson-Patienten bei der Rehabilitation.

Eine Therapie-Einheit dauert 30 oder 60 Minuten und kostet 42,50 Euro beziehungsweise 85 Euro. Bei Hausbesuchen fällt eine zusätzliche Pauschale von 28 Euro an. Die Praxis hat von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr geöffnet, Termine können unter der Telefonnummer 0660/ 945 84 64 oder per E-Mail kontakt@ergotherapie-reimansteiner.at vereinbart werden. Weitere Infos gibt's online unter www.ergotherapie-reimansteiner.at.